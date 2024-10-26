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Спонсор Переса заявил, что Чеко останется в «Ред Булл»

Спонсор Переса заявил, что Чеко останется в «Ред Булл»
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Карлос Слим — один из самых богатых людей в мире и главный спонсор мексиканца Серхио Переса, настаивает, что Чеко останется в «Ред Булл». Так он отреагировал на слухи, что Перес покинет команду, несмотря на действующий контракт.

«Я не понимаю, почему у стольких людей есть сомнения. У него [Переса] есть контракт. Он сам это подтвердил. И Кристиан Хорнер тоже», — приводит слова Слима GP Blog.

По данным Forbes, состояние мексиканского бизнесмена составляет около $ 100 млрд. Слим ежегодно тратит миллионы на поддержку Серхио Переса, что делает его одним из главных личных спонсоров гонщика. Слим также спонсирует команду «Ред Булл» через несколько своих компаний.

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