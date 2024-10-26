«Мне некуда идти». Колапинто преуменьшил слухи о своём месте на 2025 год

Аргентинский гонщик «Уильямса» Франко Колапинто намекнул, что в следующем году не будет участвовать в гонках Формулы-1. По его словам, в пелотоне не осталось свободных мест. Однако он полон решимости вернуться в 2026-м или даже 2027-м.

«Я знаю, что сейчас мест нет. Мне некуда идти. Я просто пытаюсь показать, что заслуживаю места в Формуле-1 и что заслуживаю быть здесь. Я тут, чтобы остаться, а не просто провести пару гонок. Уверен, что вернусь в будущем. 2026-й, 2027-й — я уверен, что вернусь», — сказал Колапинто в разговоре с Мартином Брандлом на F1 Show на телеканале Sky Sports.

Ранее репортёр Sky Italia Роберто Кинкеро сообщил, что Франко Колапинто получил предложение от команды «Ред Булл».