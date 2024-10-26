Хорнер прояснил, есть ли у «Ред Булл» и «Макларена» словесная война

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, есть ли у «Макларена» и его команды какая-то словесная война. В последнее время руководство этих двух команд ведёт заочные перепалки на различные темы.

«Ну, во-первых, если говорить о словесной перепалке, мне всегда интересно это читать, потому что я не думаю, что мы слишком много комментируем «Макларен».

Сейчас, когда вы соревнуетесь на пределе возможностей, всё неизбежно становится объектом более пристального внимания.

И вы можете почувствовать, что «Макларен», безусловно, весьма открыто высказывается в определённых аспектах, касающихся многих, многих частей нашей команды, нашей машины, стюардов и так далее, и так далее», — приводит слова Хорнера Planet F1.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.