Репортёр Sky раскрыл детали оживлённой дискуссии Ферстаппена и Норриса на встрече с ФИА

Репортёр Sky Sports Крейг Слейтер рассказал, как проходила встреча гонщиков Формулы-1 с представителями Международной автомобильной федерации, на которой обсуждался инцидент между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран-при США.

«Вечером в Мехико прошла оживлённая встреча гонщиков, и между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном состоялся прямой обмен мнениями о защите и обгонах. Но мне сказали, что они были спокойны и уважительны друг к другу.

Правила взаимодействия и то, как их улучшить, доминировали в обсуждениях. Большинство пилотов считали, что правила должны быть улучшены. Встреча началась с того, что гонщики спросили ФИА, как стюарды принимают решения в случаях, подобных моменту с Ферстаппеном и Норрисом. Они хотели лучше понять процесс.

Интересно, что, давая объяснение, ФИА признала, что подготовит некоторые обновлённые формулировки правил и отправит их на рассмотрение гонщикам.

Некоторые увидели в этом своего рода признание вины и то, что нынешние правила позволяют использовать лазейки. Большинство посчитало позитивным то, что ФИА смогла критически взглянуть на себя и решиться на изменения.

Другим предметом обсуждения был вопрос, всегда ли стюарды одинаково трактуют правила в подобных случаях. Некоторые отметили, что даже при наличии действующих сейчас правил вытеснение соперника с трассы недопустимо. Другими словами, существует чёткое и доказуемое различие между удержанием позиции в повороте приемлемым образом и намерением вытеснить другого гонщика.

В конечном итоге есть понимание, что правила никогда не будут идеальными. Есть желание ужесточить формулировки и попытаться лучше определить принципы принятия решений», — приводит слова Слейтера Planet F1.