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Формула 1, Мексика 2024: результат квалификации, Сайнс — первый, Ферстаппен — второй, Норрис — третий

Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й
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На автодроме имени братьев Родригес завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Пилот «РБ» Юки Цунода попал в аварию во втором сегменте.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смогли преодолеть барьер первого сегмента квалификации.

Гран-при Мексики. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.946
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:16.171
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.260
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.265
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.356
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.651
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.886
8. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.892
9. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.065
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.365

После второго сегмента вылетели:
11. Юки Цунода («РБ») — 1:17.129
12. Лиам Лоусон («РБ») — 1:17.162
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:17.168
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.294
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.817

После первого сегмента вылетели:
16. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:17.558
17. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.597
18. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:17.611
19. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.617
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.072

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
27 октября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
1:15.946
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.225
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.314
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