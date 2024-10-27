Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

На автодроме имени братьев Родригес завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Макларена» Ландо Норриса.
Пилот «РБ» Юки Цунода попал в аварию во втором сегменте.
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смогли преодолеть барьер первого сегмента квалификации.
Гран-при Мексики. Квалификация:
Результаты третьего сегмента:
1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.946
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:16.171
3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.260
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.265
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.356
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.651
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.886
8. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.892
9. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.065
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.365
После второго сегмента вылетели:
11. Юки Цунода («РБ») — 1:17.129
12. Лиам Лоусон («РБ») — 1:17.162
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:17.168
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.294
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.817
После первого сегмента вылетели:
16. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:17.558
17. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.597
18. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:17.611
19. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.617
20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.072