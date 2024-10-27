Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен – 2-й, Норрис – 3-й

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На автодроме имени братьев Родригес завершилась квалификация Гран-при Мексики Формулы-1. Лучший результат показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третий результат у пилота «Макларена» Ландо Норриса.

Пилот «РБ» Юки Цунода попал в аварию во втором сегменте.

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес и пилот «Макларена» Оскар Пиастри не смогли преодолеть барьер первого сегмента квалификации.

Гран-при Мексики. Квалификация:

Результаты третьего сегмента:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:15.946

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:16.171

3. Ландо Норрис («Макларен») — 1:16.260

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.265

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:16.356

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.651

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:16.886

8. Пьер Гасли («Альпин») — 1:16.892

9. Александер Албон («Уильямс») — 1:17.065

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 1:17.365

После второго сегмента вылетели:

11. Юки Цунода («РБ») — 1:17.129

12. Лиам Лоусон («РБ») — 1:17.162

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1:17.168

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:17.294

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер») — 1:17.817

После первого сегмента вылетели:

16. Франко Колапинто («Уильямс») — 1:17.558

17. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:17.597

18. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:17.611

19. Эстебан Окон («Альпин») — 1:17.617

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») — 1:18.072