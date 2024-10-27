Хорнер ответил, как бы выступил Лоусон за рулём машины «Ред Булл»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, как, по его мнению, Лиам Лоусон выступил бы за рулём болида RB20. Новозеландец заменил Даниэля Риккардо на оставшуюся часть сезона 2024 года. В прошлые выходные в Остине он заработал очки, финишировав на девятой позиции после старта с 19-й.

«Я был очень впечатлён. Сесть в машину, на трассе, на которой он раньше не был, под давлением от того, что ему нужно было сесть и поехать в спринтерском уикенде. Думаю, он показал себя очень хорошо.

Как бы он выступил там за рулём RB20? Трудно предположить. Он, очевидно, талантливый парень. И он продолжает развиваться и расти. Интересно посмотреть, как он выступит в оставшихся пяти гонках», — приводит слова Хорнера GP Blog.