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Хорнер ответил, как бы выступил Лоусон за рулём машины «Ред Булл»

Хорнер ответил, как бы выступил Лоусон за рулём машины «Ред Булл»
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, как, по его мнению, Лиам Лоусон выступил бы за рулём болида RB20. Новозеландец заменил Даниэля Риккардо на оставшуюся часть сезона 2024 года. В прошлые выходные в Остине он заработал очки, финишировав на девятой позиции после старта с 19-й.

«Я был очень впечатлён. Сесть в машину, на трассе, на которой он раньше не был, под давлением от того, что ему нужно было сесть и поехать в спринтерском уикенде. Думаю, он показал себя очень хорошо.

Как бы он выступил там за рулём RB20? Трудно предположить. Он, очевидно, талантливый парень. И он продолжает развиваться и расти. Интересно посмотреть, как он выступит в оставшихся пяти гонках», — приводит слова Хорнера GP Blog.

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