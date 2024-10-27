Перес провёл худшую квалификацию в истории «Ред Булл» на Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал в квалификации на своём домашнем этапе 18-й результат. Это худший результат для команды «Ред Булл» за всё время выступлений австрийской команды на Гран-при Мексики. До этого худшим результатом в квалификации для гонщика «Ред Булл» в Мексике было седьмое место Даниэля Риккардо в 2017 году.

Также из первого сегмента не смог выйти пилот «Макларена» Оскар Пиастри.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию квалификации Гран-при Мексики Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Квалификация Гран-при Мексики