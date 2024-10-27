Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Мексики

Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поул-позишен на Гран-при Мексики
Аудио-версия:
Комментарии

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1.

«Очень доволен — оба круга были отличными. Каждый раз, когда приезжаешь в Мексику, не веришь, что удастся собрать круг — это здесь очень сложно. Но я проехал два практически идеальных круга с одним и тем же временем. Очень рад, что всё получилось.

После Остина мы сделали шаг вперёд, нашли дополнительные возможности на прогревочном круге и при подготовке резины. Посмотрим, чего удастся добиться до завтра, но этот поул в любом случае показывает, что мы достигли прогресса.

Разумеется, наш первый приоритет — привезти машины целыми и набрать побольше очков, что важно для команды в Кубке конструкторов. Надеюсь, что сохраню первое место в первом повороте, а темпа хватит, чтобы удержаться впереди», — заявил Сайнс в интервью после квалификации.

Материалы по теме
Какая же катастрофа пилота «Ред Булл» на домашнем Гран-при! На поуле — «Феррари»
Какая же катастрофа пилота «Ред Булл» на домашнем Гран-при! На поуле — «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android