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Макс Ферстаппен — о втором месте в квалификации: не думал, что это будет возможно

Макс Ферстаппен — о втором месте в квалификации: не думал, что это будет возможно
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второе место в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Поул-позишен завоевал представитель «Феррари» Карлос Сайнс.

«Вчера я вообще не проехал практически ни одного круга, так что пришлось догонять. Третья практика прошла не слишком хорошо, так что я чувствовал давление. А затем ещё и удалили моё время, что сделало давление ещё выше. Так что я доволен быть на первом ряду. Если честно, не думал, что это будет возможно.

Это одна из самых сложных трасс, здесь почти нет прижимной силы, легко заблокировать шины, болид скользит, шины перегреваются. Так что предсказать, что будет завтра, невозможно», — заявил Ферстаппен после квалификации.

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