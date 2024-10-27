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Норрис отреагировал на проигрыш Сайнсу и Ферстаппену в квалификации

Норрис отреагировал на проигрыш Сайнсу и Ферстаппену в квалификации
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Гонщик «Макларена» Ландо Норрис отреагировал на третий результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1 позади Карлоса Сайнса и Макса Ферстаппена.

«Если честно, я доволен третьим местом. Я довольно быстро нашёл пределы машины, благодаря чему мы хорошо смотрелись. Но на последних двух быстрых кругах возникли сложности, Сайнс и Ферстаппен в этот момент были сильнее. Карлос вообще был очень быстр весь уикенд.

Предсказать расстановку сил на завтра трудно — никто из нас не мог поработать как следует в пятницу на длинных отрезках. Соперники будут быстры, но думаю, что мы сможем побороться», — заявил Норрис после квалификации.

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