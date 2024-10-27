Перес назвал основную причину своего провала в квалификации Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 18-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Напарник мексиканца Макс Ферстаппен стал вторым.

«Очень трудная сессия. Было очень трудно останавливать машину. Я просто не мог с этим справиться. Я не мог достаточно быстро остановить машину, шины получали на торможении слишком много энергии. Это являлось главной проблемой.

Было очень похоже на остальную часть уикенда. Я просто не мог остановить машину, у меня большие проблемы с этой фазой в медленных поворотах. Немного похоже на Остин, где я просто не мог атаковать в поворотах в момент торможения, а здесь много таких мест.

Завтра будет очень важно выжать из дня максимум. Если мы сумеем набрать хорошие очки, то это покажет наши потрясающие усилия. Однако при нашей позиции будет очень трудно", — приводит слова Переса Sky Sports.