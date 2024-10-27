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Оскар Пиастри — о 17-м месте: я просто допустил дурацкую ошибку

Оскар Пиастри — о 17-м месте: я просто допустил дурацкую ошибку
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал 17-й результат в квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Напарник Пиастри британец Ландо Норрис будет стартовать в воскресной гонке с третьей позиции.

«Я широко прошёл 12-й поворот, заехав на бордюр — вот и всё. Моего бы круга точно хватило, и я очень расстроен, что допустил такую ошибку. Тут сложная трасса, но сегодня дело не в этом, я просто допустил дурацкую ошибку.

В прошлом году в похожем положении оказался Ландо. Мы выполним наше домашнее задание, изучив, как можно пробиться через пелотон", — приводит слова Пиастри Motorsport-Magazin.

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