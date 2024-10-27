Юки Цунода высказался о собственной аварии в квалификации

Японский гонщик команды «РБ» Юки Цунода прокомментировал собственную аварию в конце второго сегмента квалификации Гран-при Мексики Формулы-1. Цунода не прошёл в третий сегмент, оставшись 11-м, и невольно помешал своему партнёру по команде Лиаму Лоусону, который не успел завершить собственный быстрый круг и подняться выше 12-й строчки в протоколе.

«Вообще я атаковал там не слишком сильно, и за весь уикенд у меня не было ни одного круга, когда я блокировал бы в этом повороте передние колёса. Досадно, что я не использовал эту возможность, я очень разочарован», — приводит слова Цуноды Motorsport-Total.