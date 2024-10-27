Хэмилтон — о шестом месте в квалификации ГП Мексики: у нас трёхколёсный болид

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Мерседес», прокомментировал результаты квалификации Гран-при Мексики, где он занял шестое место.

«В последней тренировке было ощущение, что мы на правильном пути, поэтому я решил не вносить никаких изменений [перед квалификацией]. Мы определённо сделали хороший шаг, я думал, что мы нашли некоторый баланс, но мы всё ещё отставали от самой быстрой машины на 0,6 секунды, поэтому крыло должно было дать больше прижимной силы.

Всё, что мы сделали, это добавили больше заднего антикрыла, и я сказал: «Хорошо, оставим это здесь». На самом деле мы мало что могли сделать с помощью изменений в настройках, чтобы улучшить машину, а производительность находится на том же уровне.

Не думаю, что мы сможем конкурировать с парнями впереди. На этот раз я просто хочу добраться до финиша гонки. У нас, по ощущениям, просто трёхколёсный болид, и дорожный просвет перемещается на 15 миллиметров вверх и вниз, и когда это происходит… это дерьмово. В квалификации я не ощущал заднюю часть машины, и она как будто перевернулась с ног на голову, это было очень странно. Но будет интересно изучить поведение болида, так как у меня стоят обновления», — приводит слова Хэмилтона издание Racingnews365.