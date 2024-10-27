Кристиан Хорнер прокомментировал провал Серхио Переса в квалификации ГП Мексики

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал провал своего подопечного Серхио Переса, который на домашнем для себя Гран-при Мексики занял 18-е место в квалификации.

«По его словам, он боролся с машиной. То есть у него были проблемы при торможении и при входе в поворот. Так что, конечно, разница во времени между двумя машинами большая. Это очень разочаровывает Серхио, особенно перед домашними трибунами. Но я уверен, что завтра он отдаст толпе поклонников все силы.

Думаю, что он обычно довольно хорош в таких обстоятельствах. Но послушайте, он будет разочарован таким выступлением больше, чем кто-либо другой, так что, надеюсь, в воскресенье он сможет провести гонку лучше», — приводит слова Хорнера издание GPblog.

Ранее сам мексиканец прокомментировал свой результат в квалификации.