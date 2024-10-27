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Шарль Леклер объяснил, почему показал только четвёртое время в квалификации ГП Мексики

Шарль Леклер объяснил, почему показал только четвёртое время в квалификации ГП Мексики
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Автогонщик Формулы-1, представляющий коллектив «Феррари», Шарль Леклер прокомментировал результат квалификации Гран-при Мексики, в которой монегаск занял четвёртое место. Напарник Леклера Карлос Сайнс завоевал поул.

«У меня не было хорошего предчувствия после второй тренировки, и я знал, что это будет очень трудный уикенд. Четвёртое место сегодня было лучшим, что мы могли сделать. Очевидно, что количество тренировок для меня было ограничено (в первой тренировке Леклера заменял Оливер Берман), и я так и не нашёл нужный темп. На самом деле этого чувства никогда не было, поэтому это выглядит не очень хорошо. Безусловно, это не единственное, из-за чего я не очень хорошо чувствую болид.

Но если учитывать гоночный темп, думаю, во второй тренировке я был самым быстрым, так что это хороший знак на основную гонку. Но квалифицировавшись четвёртым, я усложнил себе жизнь», — приводит слова Леклера издание RaceFans.

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