Баньяя выиграл дождевую гонку MotoGP Гран-при Таиланда, Мартин — 2-й, Акоста — 3-й

27 октября состоялась основная гонка 18-го этапа MotoGP Гран-при Таиланда, проходящего в городе Бурирам. Победу в дождевом заезде одержал итальянский мотогонщик и действующий чемпион серии Франческо Баньяя из «Дукати». Второе место занял лидер чемпионата — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим финишировал испанский пилот Педро Акоста из «КТМ».

На старте гонки Мартин, стартовавший на третьей позиции, совершил прорыв на первое место, но по ходу гонки допустил ошибку и переместился на третье место. Идущий половину дистанции Марк Маркес («Дукати»), во время преследования за Баньяей, совершил ошибку и упал, потеряв много позиций.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Гонка (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 43:38.108.

2. Хорхе Мартин («Дукати») +2.905.

3. Педро Акоста («КТМ») +3.800.

4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.636.

5. Джек Миллер («КТМ») +5.532.

6. Брэд Биндер («КТМ») +5.898.

7. Маверик Виньялес («Априлья») +8.498.

8. Жоанн Зарко («Хонда») +17.672.

9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +18.588.

10. Алекс Маркес («Дукати») +21.163.