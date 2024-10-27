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Баньяя выиграл дождевую гонку MotoGP Гран-при Таиланда, Мартин — 2-й, Акоста — 3-й

Баньяя выиграл дождевую гонку MotoGP Гран-при Таиланда, Мартин — 2-й, Акоста — 3-й
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27 октября состоялась основная гонка 18-го этапа MotoGP Гран-при Таиланда, проходящего в городе Бурирам. Победу в дождевом заезде одержал итальянский мотогонщик и действующий чемпион серии Франческо Баньяя из «Дукати». Второе место занял лидер чемпионата — испанец Хорхе Мартин («Дукати»). Третьим финишировал испанский пилот Педро Акоста из «КТМ».

MotoGP 2024. Этап 18, Бурирам, Таиланд
Гран-при Таиланда. Гонка
27 октября 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Франческо Баньяя
Ducati
43:38.108
2
Хорхе Мартин
Ducati
+2.905
3
Педро Акоста
KTM
+3.800

На старте гонки Мартин, стартовавший на третьей позиции, совершил прорыв на первое место, но по ходу гонки допустил ошибку и переместился на третье место. Идущий половину дистанции Марк Маркес («Дукати»), во время преследования за Баньяей, совершил ошибку и упал, потеряв много позиций.

MotoGP. Гран-при Таиланда. Гонка (топ-10):

1. Франческо Баньяя («Дукати») — 43:38.108.
2. Хорхе Мартин («Дукати») +2.905.
3. Педро Акоста («КТМ») +3.800.
4. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +4.636.
5. Джек Миллер («КТМ») +5.532.
6. Брэд Биндер («КТМ») +5.898.
7. Маверик Виньялес («Априлья») +8.498.
8. Жоанн Зарко («Хонда») +17.672.
9. Алеш Эспаргаро («Априлья») +18.588.
10. Алекс Маркес («Дукати») +21.163.

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