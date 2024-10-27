Предварительная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

В воскресенье, 27 октября, в 23:00 по московскому времени состоится основная гонка Гран-при Мексики Формулы-1, который проходит в Мехико на трассе «Автодром имени братьев Родригес». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предварительной стартовой решёткой воскресной гонки.

Формула-1. Гран-при США. Гонка. Стартовая решётка:

1. Карлос Сайнс («Феррари»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

7. Кевин Магнуссен («Хаас»).

8. Пьер Гасли («Альпин»).

9. Александер Албон («Уильямс»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Лиам Лоусон («РБ»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

16. Франко Колапинто («Уильямс»).

17. Оскар Пиастри («Макларен»).

18. Серхио Перес («Ред Булл»).

19. Эстебан Окон («Альпин»).

20. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).