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Руководитель «Макларена» остался недоволен результатом команды в квалификации ГП Мексики

Руководитель «Макларена» остался недоволен результатом команды в квалификации ГП Мексики
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Руководитель команды Формулы-1 «Макларен» Андреа Стелла остался недоволен результатом своих пилотов Ландо Норриса и Оскара Пиастри по итогам квалификации Гран-при Мексики.

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Квалификация
27 октября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
Scuderia Ferrari
1:15.946
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.225
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.314

«В целом я бы сказал, что машина во время этой квалификации была конкурентоспособной и была в состоянии завоевать поул-позицию, хоть Карлос в финальной сессии немного поднял планку. Если мы возьмём естественный прогресс от сегмента к сегменту, то с Ландо мы могли бы оказаться на поуле. Но мы должны сказать, что два круга в третьем сегменте от Норриса были не лучшими.

В первом сегменте Ландо также совершил пару ошибок. Шины перегревались, а потом теряли свою идеальную кондицию, и Норрис не мог показать лучшее время. Мы все воодушевлены тем, что машина вела себя хорошо, но в то же время, с точки зрения исполнения, мы немного отстали от наших возможностей, особенно с Оскаром в первом сегменте, где ему удалили время круга, и он не прошёл дальше», — приводит слова Стеллы издание Motorsport.

Норрис занял третье место, уступив Максу Ферстаппену («Ред Булл») и Карлосу Сайнсу («Феррари»), а Пиастри стал 17-м.

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