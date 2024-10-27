Хюлькенберг рассказал, как его решение помогло пробиться в топ-10 квалификации ГП Мексики

Немецкий автогонщик Формулы-1, выступающий за команду «Хаас», Нико Хюлькенберг рассказал, как его решение во втором сегменте позволило ему выйти в заключительную часть квалификации Гран-при Мексики.

«На самом деле мы собирались подождать и пойти позже, но потом я сказал: «Нет, парни, позвольте нам выехать сейчас». И как оказалось, это было хорошее решение. В противном случае мы бы попали под красный флаг [из-за аварии Юки Цуноды].

Я изо всех сил пытаюсь найти хороший ритм и добиться хорошей связи с машиной», — приводит слова Хюлькенберга издание Motorsport-Total.

Немецкий пилот в квалификации Гран-при Мексики занял 10-е место, а его напарник Кевин Магнуссен классифицировался шестым.