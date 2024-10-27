Расселл прокомментировал победу над Хэмилтоном в квалификации Гран-при Мексики

Британский пилот Формулы-1 из команды «Мерседес» Джордж Расселл прокомментировал результаты квалификации Гран-при Мексики, где он занял пятое место и опередил своего напарника Льюиса Хэмилтона.

«Мой круг был действительно очень сильным. После всего, что произошло в пятницу и в Остине [Расселл дважды разбил машину за последние два уикенда]… последние пару недель для нас были ураганом, и теперь мы участвуем в гонках с версией днища, которую мы привезли в Майами 14 гонок назад, и отстаём от третьего места лишь на 0,1 секунды. Это было действительно сильное выступление, и я очень доволен этим.

Но теперь, возможно, нам просто нужно признать, что мы четвёртая по скорости команда. Мы должны быть седьмыми и восьмыми в квалификации, сегодня мы закончили пятым и шестым, так что это должен быть хороший день. Мы с Льюисом были очень близки на протяжении всей сессии, я не знаю, что случилось с ним в конце. Я был очень доволен своим кругом, думаю, это был один из моих лучших результатов в сезоне.

В конце сегмента я всё ещё был в 0,5 секунды или около того от поула, но мы знаем, что от одной сессии к другой всё может быстро измениться. Если вы возьмёте свободные заезды в качестве примера, то там я был самым быстрым в первой тренировке, и за два круга, которые я проехал во второй практике, мы были 10-ми. Так что дело не только в обновлениях», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Ранее Льюис рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в квалификации.