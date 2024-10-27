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Ферстаппен допустил, что получит ещё один штраф за замену двигателя в сезоне-2024

Ферстаппен допустил, что получит ещё один штраф за замену двигателя в сезоне-2024
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27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1, выступающий за команду «Ред Булл», Макс Ферстаппен ответил на вопрос о ещё одной замене двигателя в сезоне-2024 на фоне проблем с силовой установкой в первых двух тренировках Гран-при Мексики.

«Я думаю, что будет ещё одна замена двигателя и, соответственно, штраф, да. Но всё будет зависеть от ситуации. Нам нужно посмотреть, как долго мы сможем продержаться с нынешними двигателями», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

В субботней квалификации Ферстаппен показал второе время, уступив испанскому гонщику из «Феррари» Карлосу Сайнсу.

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