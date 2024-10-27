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В США сгорела ещё одна Ferrari. Теперь уничтожена Testarossa

В США сгорела ещё одна Ferrari. Теперь уничтожена Testarossa
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В штате Калифорния сгорел спорткар Ferrari Testarossa, который был припаркован у частного дома. Об инциденте на форуме Reddit сообщил один из соседей, который обнаружил уничтоженный автомобиль и опубликовал его фотографии.

Сгоревшая в Калифорнии Ferrari Testarossa

Сгоревшая в Калифорнии Ferrari Testarossa

Фото: reddit.com/Grootdrew

Пользователь Grootdrew пояснил, что автомобиль принадлежал его соседу, инженеру-электрику, который покупает подержанные автомобили и восстанавливает их. Пожар произошёл ночью, предполагается, что причиной возгорания стали проблемы с топливной системой и проводкой.

Сгоревшая в Калифорнии Ferrari Testarossa

Сгоревшая в Калифорнии Ferrari Testarossa

Фото: reddit.com/grootdrew

Ferrari Testarossa была представлена на Парижском автосалоне 1984 года. Двухдверное купе с 12-цилиндровым двигателем объёмом 4,9 литра приобрело особую популярность с появлением в сериале «Полиция Майами». В общей сложности выпущено почти 10 тысяч таких автомобилей, что делает модель одной из самых массовых в истории Ferrari.

Напомним, совсем недавно в штате Теннесси сгорела Ferrari F430. Таким образом, за последний месяц это уже вторая сгоревшая на территории США Ferrari.

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