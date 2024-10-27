Стало известно, как могут измениться правила после рассмотрения ФИА новых формулировок

Популярное издание The Race сообщило о том, как могут измениться правила Формулы-1 после рассмотрения ФИА из-за инцидента между британским пилотом Ландо Норрисом из «Макларена» и Максом Ферстаппеном («Ред Булл») на Гран-при США в Остине.

«Одно из двух ключевых изменений, которые обсуждаются, — уточнение правил относительно того, что может делать защищающийся гонщик. В ФИА не считают, что Ферстаппен использует какие-либо лазейки в правилах, но он указал на то, чего может не хватать автоспорту. До 2022 года в версии правил присутствовала важная формулировка, что защищающаяся машина при обгоне — Ферстаппен в случае с Норрисом — должна также оставаться в пределах трассы. Тогда оба пилота в Остине получили бы штраф.

Это изменение также направлено на ужесточение других расплывчатых правил для защищающейся машины, таких как расположение машины на апексе и определение обгона внутри и снаружи поворота. Другой ключевой вопрос – необходимость более чётких границ трассы. Об этом заговорили несколько пилотов, которые отметили, что сдерживающий фактор в виде гравийной полосы (вверху) на 12-м повороте в Остине в австрийском стиле изменит ход этих инцидентов», — говорится в статье издания The Race.