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The Times назвала условие досрочного расторжения контракта Ферстаппена и «Ред Булл»

The Times назвала условие досрочного расторжения контракта Ферстаппена и «Ред Булл»
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Издание The Times сообщило условия, по которым 27-летний нидерландский гонщик и трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен может расторгнуть свой контракт с австрийской командой «Ред Булл».

«Утверждается, что Макс Ферстаппен может активировать пункт о выходе из своего контракта с «Ред Булл» на сезон-2026, если он будет ниже третьего места в личном зачёте «после значительной части» следующего сезона. Это стало известно после того, как Кристиан Хорнер, руководитель австрийского коллектива, сообщил средствам массовой информации, включая PlanetF1.com, что контракт Ферстаппена содержит некий пункт, основанный на производительности команды», — говорится в статье издания PlanetF1.

Перед началом уикенда в Мексике Ферстаппен отверг возможность выступления за другую команду в Формуле-1

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