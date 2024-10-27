Сайнс предупредил Норриса и Ферстаппена, что ему на старте нечего терять

Обладатель поула пилот «Феррари» Карлос Сайнс предупредил своих ближайших соперников по стартовой решётке Гран-при Мексики Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, что будет решительно отстаивать своё лидерство, так как ему, в отличие от них, нечего терять.

«Мне просто нужно хорошо пройти на старте первые метры, что является самым важным, когда вы начинаете с поула. И уже затем я сделаю всё возможное, чтобы защитить позицию.

Позади меня два парня, которые борются за более важные вещи, так что вход в первый поворот должен быть интересным. Очевидно, что в этом смысле мне нечего терять, и я постараюсь сохранить первую позицию.

Мне неважна их [Ферстаппена и Норриса] борьба. На старте я просто сделаю всё возможное, чтобы остаться на первой позиции, потому что в Мексике это очень важно для охлаждения машины, для шин и всего остального», — приводит слова Сайнса Planet F1.