Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сайнс предупредил Норриса и Ферстаппена, что ему на старте нечего терять

Сайнс предупредил Норриса и Ферстаппена, что ему на старте нечего терять
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель поула пилот «Феррари» Карлос Сайнс предупредил своих ближайших соперников по стартовой решётке Гран-при Мексики Макса Ферстаппена и Ландо Норриса, что будет решительно отстаивать своё лидерство, так как ему, в отличие от них, нечего терять.

«Мне просто нужно хорошо пройти на старте первые метры, что является самым важным, когда вы начинаете с поула. И уже затем я сделаю всё возможное, чтобы защитить позицию.

Позади меня два парня, которые борются за более важные вещи, так что вход в первый поворот должен быть интересным. Очевидно, что в этом смысле мне нечего терять, и я постараюсь сохранить первую позицию.

Мне неважна их [Ферстаппена и Норриса] борьба. На старте я просто сделаю всё возможное, чтобы остаться на первой позиции, потому что в Мексике это очень важно для охлаждения машины, для шин и всего остального», — приводит слова Сайнса Planet F1.

Материалы по теме
Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android