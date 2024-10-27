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Формула-1, Гран-при Мексики — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Формула-1, Гран-при Мексики — 2024: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В воскресенье, 27 октября, на автодроме имени братьев Родригес в Мехико состоится гонка 20-го этапа сезона-2024 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Мексики. Начало гонки Формулы-1 запланировано на 23:00 мск.

С поул-позишен воскресную гонку начнёт пилот «Феррари» Карлос Сайнс, его соседом по первому ряду станет представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

На данный момент в личном зачёте чемпионата лидирует Макс Ферстаппен. Первое место в зачёте Кубка конструкторов занимает команда «Макларен».

Гонка будет транслироваться на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен на сервисе F1 TV. В Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии гоночный уикенд будет транслироваться на телеканале Setanta Sports.

Официальной трансляции на территории Российской Федерации не будет. Тем не менее «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при США.

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
27 октября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось
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Комментарии
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