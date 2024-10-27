Промоутер Гран-при Мексики: не будет Переса — заставим страну болеть за кого-то другого

Президент Гран-при Мексики Алехандро Соберон заявил, что этап в Мехико будет успешным даже после того, как Серхио Перес покинет Формулу-1.

«Мексиканская публика, фанаты в Мексике очень привержены Формуле-1 в целом, и, очевидно, Чеко вносит в этот интерес свой вклад. Но сегодня у нас на трассе гораздо лучшее шоу по сравнению с тем, что было пять лет назад. Думаю, соперничество и качество зрелища на трассе будут достаточными для поддержания интереса публики.

Всё дело в правильном маркетинге. Если в конечном итоге у нас не будет Чеко, мы заставим страну болеть за кого-то другого. Нам нужно обсудить, за какую команду нам следует болеть.

Конечно, нам нужен свой герой на трассе. Гораздо лучше иметь местного героя, но, если его нет, мы найдём того, за кого можно будет болеть. И он будет удивлён, почувствовав, что в Мексике он словно дома», — приводит слова Соберона Reuters.