Хельмут Марко жёстко раскритиковал Юки Цуноду за аварию в Мексике

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко жёстко раскритиковал пилота «РБ» Юки Цуноду за его аварию в квалификации Гран-при Мексики. Таким образом Марко нивелировал предположения, что японец может пойти на повышение в «Ред Булл» и занять место Серхио Переса.

«Он всё ещё слишком нестабилен. У него было неудачное выступление в Остине, а теперь ещё и авария в квалификации.

Мы думали, что он обрёл стабильность, но, по-видимому, это не так. Теперь, когда возникло давление со стороны [Лиама] Лоусона, это стало ещё более заметным.

У него было новое днище, как и у Лоусона, и я не знаю, есть ли у них какие-либо запасные части. Если будет нужно менять детали, то ему придётся стартовать с хвоста пелотона. Так что это была совершенно ненужная авария», — приводит слова Марко Motorsport Week.