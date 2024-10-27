Кими и Минтту Райкконен порадовались за проведшего сильную гонку сына

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 2007 года Кими Райкконен и его жена Минту порадовались за своего сына Робина, который провёл сильную гонку в картинговых соревнованиях. В этот уикенд девятилетний Робин Райкконен принимал участие в мировом финале картингового чемпионата Rotax Max Challenge Grand Finals. В предварительных заездах соперники вытолкнули его с трассы, поэтому в финале он стартовал с 22-й позиции. Робин совершил множество обгонов в основной гонке и в итоге занял в ней пятое место.

Кими Райкконен с сыном Робином Фото: Из личного архива Кими Райкконена

«Горжусь тобой», — подписала Минту Райкконен фотографию Кими с сыном.

Напомним, сегодня состоится гонка Гран-при Мексики. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки