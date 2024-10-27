Сайнс объяснил, как ему удалось прибавить в квалификациях

Завоевавший поул на Гран-при Мексики пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал, как правильная подготовка шин на прогревочном круге помогла ему улучшить квалификационные результаты.

«Да, подготовка шин была насущной темой для «Феррари» в последние несколько гонок. Мы чувствуем, что в гонке мы всегда очень сильны. Но, похоже, нам не хватает чего-то в квалификации. В этом году наша машина очень хороша в плане работы с шинами, но обратной стороной является то, что в квалификации мы не могли извлечь из шин максимум на одном круге.

Я думал об этом во время трёхнедельного перерыва и приехал в Остин и Мексику с парой задумок, которые, как мне кажется, принесли свои плоды», — приводит слова Сайнса Motorsport Week.