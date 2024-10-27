Норрис оценил эффективность нового днища «Макларена»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис утверждает, что модернизированное днище, которое британская команда установила на Гран-при Мексики лишь на его машине, совсем незначительно улучшило характеристики болида.

«Оно эффективно настолько, насколько ожидала команда. Оно помогает, но если бы это было улучшение на две или три десятые, то, думаю, я бы легко показал первый результат [в квалификации]. Но мы говорим о мелочах. Это намного меньше, чем думают посторонние люди. Когда вы говорите об обновлениях, вы обычно думаете об одной, двух, трёх десятых, но в данном случае нет даже этого», — приводит слова Норриса Race Fans.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков.