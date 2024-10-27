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«При всём уважении, но…» Марко отреагировал на слова отца Переса о чемпионстве сына

«При всём уважении, но…» Марко отреагировал на слова отца Переса о чемпионстве сына
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слова отца Серхио Переса о том, что его сын обязательно в будущем станет чемпионом Формулы-1. Однако уже после этого Чеко провалил квалификацию домашнего Гран-при Мексики, где показал 18-й результат.

«К сожалению, наши ожидания не оправдались. Он жаловался по радио на проблемы с тормозами. По крайней мере, так я слышал. Мы должны выяснить, что именно происходит, но, к сожалению, улучшения, которого мы все ожидали, не произошло.

Так что при всём уважении к оптимизму отца, но…» — приводит слова Марко Planet F1.

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 354 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 297 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (275 очков). Серхио Перес занимает восьмую позицию, он имеет в своём активе 150 очков.

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