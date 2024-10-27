Окон будет стартовать с пит-лейна из-за замены элементов силовой установки

Пилот «Альпин» Эстебан Окон будет стартовать в сегодняшнем Гран-при Мексики на трассе автодрома имени братьев Родригес с пит-лейна, так как команда без разрешения от Международной автомобильной федерации (ФИА) установила после квалификации на его машину новые батарею и блок управляющей электроники. Это является нарушением правила закрытого парка.

Отметим, что Окон квалифицировался на гонку на 19-м месте, так что и без замены элементов двигателя стартовал бы с хвоста пелотона.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Мексики Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки