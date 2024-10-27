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Хорнер и Ваулз вместе пришли на трассу на фоне слухов о переходе Колапинто

Хорнер и Ваулз вместе пришли на трассу на фоне слухов о переходе Колапинто
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Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер и его коллега из «Уильямса» Джеймс Ваулз вместе пришли на трассу автодрома имени братьев Родригес, где сегодня состоится 20-й этап Формулы-1 сезона-2024 – Гран-при Мексики.

Кристиан Хорнер и Джеймс Ваулз

Кристиан Хорнер и Джеймс Ваулз

Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Отметим, что в последнее время появилось много слухов об интересе «Ред Булл» к гонщику «Уильямса» Франко Колапинто. У аргентинца есть долгосрочные контрактные обязательства перед британской командой, но он не сможет выступать за неё в следующем сезоне, так как места заняты Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом. «Ред Булл», в свою очередь, ищет гонщика, который мог бы занять одно из мест в старшей команде или в «РБ» после вероятного увольнения Серхио Переса.

Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Мексики Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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