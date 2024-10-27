Расселл предложил «Мерседесу» сэкономить на нём ради подготовки к новому сезону

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл заявил, что с радостью использовал бы до конца текущего сезона необновлённую машину, чтобы сэкономить деньги на следующий сезон.

«Нет никаких проблем с лимитом бюджета, потому что у нас всегда есть небольшой запас, и вы всегда взвешиваете, что вы вкладываете в этот сезон, а что откладываете на следующий.

Возможно, нам придётся пойти на компромисс в оставшейся части сезона, и, честно говоря, я бы, наверное, поддержал это решение, поскольку мы не боремся за чемпионство. Я был бы вполне рад остаться на старом пакете, если это даст нам больше шансов на успех в следующем году. Но, думаю, мы сможем отремонтировать днище с Остина. Таков наш план. Всё оказалось не так плохо, как мы изначально ожидали, и оно должно быть готово в Бразилии», — приводит слова Расселла Autosport.