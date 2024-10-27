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Марко назвал проблему, которая может помешать «Ред Булл» подписать Колапинто

Марко назвал проблему, которая может помешать «Ред Булл» подписать Колапинто
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что долгосрочный контракт Франко Колапинто с «Уильямсом» может стать непреодолимым препятствием для перехода аргентинца в одну из команд австрийской компании. Также Марко ответил, почему не рассматривает вариант с арендой Колапинто.

«Ведём ли мы с ним переговоры? Могу сказать одно: в Формуле-1 все общаются со всеми.

Проблема в том, что у него долгосрочный контракт с «Уильямсом». Аренда неинтересна ни одной команде. Вы не хотите тренировать гонщика для другой команды.

Это необычная ситуация. Он не выделялся ни в одной из младших серий. Конечно, он был хорош, но не исключителен. Но он сразу взялся за дело, хотя и оказался в самой гуще событий, как Лиам Лоусон», — приводит слова Марко Planet F1.

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