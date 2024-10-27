Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Финальная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

Финальная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 27 октября, в 23:00 по московскому времени стартует основная гонка Гран-при Мексики Формулы-1, который проходит в Мехико на трассе «Автодром имени братьев Родригес». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной стартовой решёткой воскресной гонки.

Формула-1. Гран-при Мексики. Стартовая решётка:

1. Карлос Сайнс («Феррари»).
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).
3. Ландо Норрис («Макларен»).
4. Шарль Леклер («Феррари»).
5. Джордж Расселл («Мерседес»).
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).
7. Кевин Магнуссен («Хаас»).
8. Пьер Гасли («Альпин»).
9. Александер Албон («Уильямс»).
10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).
11. Юки Цунода («РБ»).
12. Лиам Лоусон («РБ»).
13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).
15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).
16. Франко Колапинто («Уильямс»).
17. Оскар Пиастри («Макларен»).
18. Серхио Перес («Ред Булл»).
19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).
Эстебан Окон («Альпин») – старт с питлейна.

Формула-1 2024. Этап 20, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
27 октября 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Не началось

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки

Материалы по теме
Сайнс завоевал поул на Гран-при Мексики, Ферстаппен — 2-й, Норрис — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android