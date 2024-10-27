Финальная стартовая решётка Гран-при Мексики Формулы-1

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В воскресенье, 27 октября, в 23:00 по московскому времени стартует основная гонка Гран-при Мексики Формулы-1, который проходит в Мехико на трассе «Автодром имени братьев Родригес». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной стартовой решёткой воскресной гонки.

Формула-1. Гран-при Мексики. Стартовая решётка:

1. Карлос Сайнс («Феррари»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Ландо Норрис («Макларен»).

4. Шарль Леклер («Феррари»).

5. Джордж Расселл («Мерседес»).

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

7. Кевин Магнуссен («Хаас»).

8. Пьер Гасли («Альпин»).

9. Александер Албон («Уильямс»).

10. Нико Хюлькенберг («Хаас»).

11. Юки Цунода («РБ»).

12. Лиам Лоусон («РБ»).

13. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

15. Валттери Боттас («Кик-Заубер»).

16. Франко Колапинто («Уильямс»).

17. Оскар Пиастри («Макларен»).

18. Серхио Перес («Ред Булл»).

19. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер»).

Эстебан Окон («Альпин») – старт с питлейна.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки