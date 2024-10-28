Сайнс выиграл Гран-при Мексики, Норрис — 2-й, Ферстаппен — 6-й

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На автодроме имени братьев Родригес завершился Гран-при Мексики Формулы-1. Его победителем стал гонщик «Феррари» Карлос Сайнс. Вторым финишировал пилот «Макларена» Ландо Норрис. Замкнул тройку сильнейших гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен получил по ходу гонки двойной штраф по «+10 секунд» за вывоз на обочину Ландо Норриса и получение преимущества при выезде за пределы трассы в борьбе с тем же Норрисом. В итоге пилот «Ред Булл» финишировал на шестом месте.

Формула-1. Гран-при Мексики. Гонка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») — 71 круг.

2. Ландо Норрис («Макларен») +4.705.

3. Шарль Леклер («Феррари») +34.387.

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44.780.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +48.536.

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +59.558.

7. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:03.642.

8. Оскар Пиастри («Макларен») +1:04.928.

9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1 круг.

10. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг.

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

12. Франко Колапинто («Уильямс») +1 круг.

13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг.

14. Валттери Боттас («Кик-Заубер») +1 круг.

15. Гуаньюй Чжоу («Кик-Заубер») +1 круг.

16. Лиам Лоусон («РБ») +1 круг.

17. Серхио Перес («Ред Булл») +1 круг.

Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – не финишировал.

Александер Албон («Уильямс») – не финишировал.

Юки Цунода («РБ») – не финишировал.