Главный спонсор Переса может прекратить сотрудничество с «Ред Булл»

Телекоммуникационная компания Telmex, которая на протяжении многих лет поддерживает Серхио Переса, может прекратить сотрудничество с «Ред Булл» из-за усиления сотрудничества с другим телекоммуникационным гигантом – AT&T. При этом Карлос Слим Домит, сын владельца компании, одного из самых богатых людей в мире Карлоса Слима, уверяет, что Telmex останется личным спонсором Переса и продолжит его поддерживать.

«Контракт Серхио с «Ред Булл» не связан с нашим контрактом с командой. Так было с самого начала, когда он только подписал контракт. Но мы в любом случае продолжим спонсировать Серхио, даже если придётся завершить сотрудничество с «Ред Булл». Мы останемся с ним, где бы он ни был», — приводит слова Слима-младшего ESPN.