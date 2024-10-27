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Главный спонсор Переса может прекратить сотрудничество с «Ред Булл»

Главный спонсор Переса может прекратить сотрудничество с «Ред Булл»
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Телекоммуникационная компания Telmex, которая на протяжении многих лет поддерживает Серхио Переса, может прекратить сотрудничество с «Ред Булл» из-за усиления сотрудничества с другим телекоммуникационным гигантом – AT&T. При этом Карлос Слим Домит, сын владельца компании, одного из самых богатых людей в мире Карлоса Слима, уверяет, что Telmex останется личным спонсором Переса и продолжит его поддерживать.

«Контракт Серхио с «Ред Булл» не связан с нашим контрактом с командой. Так было с самого начала, когда он только подписал контракт. Но мы в любом случае продолжим спонсировать Серхио, даже если придётся завершить сотрудничество с «Ред Булл». Мы останемся с ним, где бы он ни был», — приводит слова Слима-младшего ESPN.

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