Ферстаппен заявил, что продолжит гоняться как и раньше, несмотря на пересмотр правил ФИА

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что для него ничего не поменялось, после того как гонщики Формулы-1 и представители Международной автомобильной федерации (ФИА) встретились и договорились об изменениях правил, касающихся борьбы на трассе.

«Для меня с точки зрения гонок ничего не меняется. Послушайте, правила всегда могут быть лучше, всегда нужно стремиться к этому, верно? Они никогда не бывают идеальными. Я это понимаю. Но проблема в том, что на этой трассе вы можете очень легко просто проехать за пределами поворота. А если есть гравий, вы никогда не попадёте в такую ситуацию, потому что машина на внешней траектории никогда не затормозит так поздно, поскольку есть риск вылета и схода. И то же самое с внутренней траекторией, потому что тогда вы всегда входите в поворот более осторожно, поэтому у вас никогда не будет такого сценария. Они могут установить несколько гравийных ловушек, как в Австрии. Это действительно помогает», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.