Хельмут Марко смирился с потерей «Ред Булл» второго места в командном зачёте

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что он уже не верит, что австрийская команда удержит второе место в зачёте Кубка конструкторов под напором набравшей темп «Феррари».

«Они в любом случае нас обгонят, но я думаю, что они также усложнят жизнь «Макларену», — приводит слова Марко GP Blog.

После 19 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 57 очков. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 40 очков. «Феррари» отстаёт от «Ред Булл» всего на 8 очков.

Напомним, сегодня состоится гонка Гран-при Мексики. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки