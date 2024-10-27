На старте Гран-при Мексики произошла авария

На старте Гран-при Мексики на автодроме имени братьев Родригес произошла авария. Гонщик «РБ» Юки Цунода атаковал пилота «Уильямса» Алекса Албона и гонщика «Альпин» Пьера Гасли и вылетел в отбойник. При этом он задел машину Албона, которая тоже получила повреждения, не позволившие Алексу продолжить гонку. На трассу выехала машина безопасности.

Юки Цунода Фото: Кадр из трансляции

Алекс Албон Фото: Кадр из трансляции

Цунода и Албон сошли с дистанции, Гасли продолжил гонку.

Напомним, сегодня проходит гонка Гран-при Мексики. Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки