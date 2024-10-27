Ферстаппен получил двойной штраф за борьбу с Норрисом на рестарте Гран-при Мексики

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил штраф «+10 секунд» — дважды — за жёсткую борьбу с гонщиком «Макларена» Ландо Норрисом на рестарте Гран-при Мексики после ухода с трассы машины безопасности.

Сперва Ландо Норрис обогнал Ферстаппена, но Макс выдавил его за пределы трассы. Затем Ферстаппен контратаковал и снова выдавил Ландо на обочину. В итоге их обоих прошёл Шарль Леклер.

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Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки

В настоящий момент Макс Ферстаппен продолжает лидировать в общем зачёте пилотов. В активе Макса 354 очка. У его ближайшего преследователя Ландо Норриса из команды «Макларен» 297 очков. Топ-3 замыкает гонщик «Феррари» Шарль Леклер (275 очков).