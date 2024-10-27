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Фернандо Алонсо сошёл в своём 400-м Гран-при

Фернандо Алонсо сошёл в своём 400-м Гран-при
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Пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо сошёл с дистанции в своём 400-м Гран-при, который проходит в Мехико на автодроме имени братьев Родригес.

В 2001 году Фернандо Алонсо был переведён из тест-пилотов и стал боевым гонщиком команды «Минарди» Формулы-1. На момент дебюта ему ещё не исполнилось 20 лет. Свой первый Гран-при Алонсо провёл в Австралии.

В квалификации двукратный чемпион Формулы-1 показал 13-й результат.

Интернет-портал «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Мексики Формулы-1, доступную по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Мексики — 2024. Онлайн-трансляция гонки

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