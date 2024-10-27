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Чемпион Ф-2 2022 года Другович выдвинул идею для привлечения новичков в Ф-1

Чемпион Ф-2 2022 года Другович выдвинул идею для привлечения новичков в Ф-1
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Чемпион Формулы-2 Фелипе Другович выдвинул радикальную идею, как можно дать молодым гонщикам возможность выступать в Формуле-1. Для этого он предложил боевым пилотам пропускать целые отдельные уикенды.

«В MotoGP есть джокеры. Но, конечно, в Формуле-1 не получится выставить третью машину.

Но большинство гонщиков уже говорят, что 24 гонки — это слишком много. Так что если им иногда приходится отказываться от одной тренировочной сессии, почему бы не отказаться от целого уикенда?» — приводит слова Друговича Motorsport Nextgen-Auto.

Ранее широко обсуждалось предложение предоставить новичкам, таким как Другович, возможность выступить в спринтерской гонке во время постсезонных тестов в Абу-Даби. Но реализация этой идеи была пока отложена.

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