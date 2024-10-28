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Компания Дженсона Баттона по производству спорткаров Radford Motors обанкротилась

Компания Дженсона Баттона по производству спорткаров Radford Motors обанкротилась
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Британский автопроизводитель Radford Motors, одним из совладельцев которого является чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон, подал заявление о банкротстве. Причиной тому стали обвинения в финансовых махинациях одного из сооснователей компании Анта Антстеда. Об этом сообщает издание The Drive.

Сообщается, что Антстеду и финансовому директору Дэну Беднарски предъявлены обвинения в финансовых махинациях от одного из партнёров, который утверждает, что они должны ему $ 2 млн. Другой сооснователь компании заявил, что Анстед и Беднарски сняли $ 100 тыс. со счетов Radford Motors, чтобы оплатить свои личные расходы.

О претензиях к Дженсону Баттону не было заявлено. За счёт банкротства компания надеется найти новое финансирование для сохранения бренда и расширения производства автомобилей. При этом ожидается смена владельцев, поэтому неясно, останутся ли Баттон и Антстед в компании.

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