Леклер заявил, что перед «Феррари» стоит цель взять Кубок конструкторов

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал своё выступление на Гран-при Мексики, где он занял третье место.

«Гонка была трудной. На первом отрезке нужно было следить за температурой, что было сложно. Да, у нас в конце были лучшие из возможных позиций, притом, что я уступал весь уикенд Сайнсу, и в итоге это хороший результат для команды.

Как команда мы работаем здорово, мы вышли на тот уровень, на котором должны быть. Победа в Кубке конструкторов остаётся нашей целью, и мы сегодня стали ближе к ней», — сказал монегаск после финиша в эфире Sky Sports.

Победу на Гран-при Мексики одержал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второе место занял гонщик «Макларена» Ландо Норрис. После этого этапа «Феррари» вышла на второе место в Кубке конструкторов, отставая от «Макларена» на 29 очков.