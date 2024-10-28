Ферстаппен назвал трассу, на которой у него есть шансы победить до конца сезона

Пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен назвал трассу в оставшейся части сезона-2024, на которой у него есть наилучшие шансы прервать свою затянувшуюся серию без побед.

«В Остине я думал, что снова смогу выиграть Гран-при. Это просто была хорошая трасса для нас. Думаю, нам должно очень повезти, если мы хотим ещё раз где-то победить в этом году. Катар может быть подходящей трассой, но, думаю, «Макларену» она подходит даже лучше. Так что вот…

Я хочу [победить], но просто не знаю. И да, если это невозможно, то нам придётся сосредоточиться на Ландо [Норрисе]», — приводит слова Ферстаппена GP Blog.