Общий зачёт Ф-1: «Феррари» обошла «Ред Булл», Норрис уступает Ферстаппену 47 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Мексики по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Ландо Норриса за четыре этапа до конца сезона сократился до 47 баллов. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, следом за ним — Оскар Пиастри, а занимающий пятую строчку Карлос Сайнс, несмотря на победу, лишился математических шансов на титул.
Формула-1. Личный зачёт (топ-10):
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 362 очка.
2. Ландо Норрис («Макларен») — 315.
3. Шарль Леклер («Феррари») — 291.
4. Оскар Пиастри («Макларен») — 251.
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 240.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 189.
7. Джордж Расселл («Мерседес») — 177.
8. Серхио Перес («Ред Булл») — 150.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.
В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», но «Феррари» опередила «Ред Булл» и вышла на вторую позицию. Причём «Макларену» Милтон-Кинс уступает более 50 очков.
Кубок конструкторов:
1. «Макларен» — 566 очков.
2. «Феррари» — 537.
3. «Ред Булл» — 512.
4. «Мерседес» — 366.
5. «Астон Мартин» — 86.
6. «Хаас» — 46.
7. «РБ» — 36.
8. «Уильямс» — 17.
9. «Альпин» — 13.
10. «Кик-Заубер» — 0.