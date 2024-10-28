Общий зачёт Ф-1: «Феррари» обошла «Ред Булл», Норрис уступает Ферстаппену 47 очков

В общем зачёте Формулы-1 по итогам Гран-при Мексики по-прежнему лидирует Макс Ферстаппен, но его отрыв от Ландо Норриса за четыре этапа до конца сезона сократился до 47 баллов. Третьим по-прежнему идёт Шарль Леклер, следом за ним — Оскар Пиастри, а занимающий пятую строчку Карлос Сайнс, несмотря на победу, лишился математических шансов на титул.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 362 очка.

2. Ландо Норрис («Макларен») — 315.

3. Шарль Леклер («Феррари») — 291.

4. Оскар Пиастри («Макларен») — 251.

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 240.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 189.

7. Джордж Расселл («Мерседес») — 177.

8. Серхио Перес («Ред Булл») — 150.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 62.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 31.

В Кубке конструкторов лидирует «Макларен», но «Феррари» опередила «Ред Булл» и вышла на вторую позицию. Причём «Макларену» Милтон-Кинс уступает более 50 очков.

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 566 очков.

2. «Феррари» — 537.

3. «Ред Булл» — 512.

4. «Мерседес» — 366.

5. «Астон Мартин» — 86.

6. «Хаас» — 46.

7. «РБ» — 36.

8. «Уильямс» — 17.

9. «Альпин» — 13.

10. «Кик-Заубер» — 0.